Зеленський посилив відповідальність за порушення ПДР і водіння напідпитку

17:08 12 березень Київ, Україна

З завтрашнього дня набуває чинності підписаний Володимиром Зеленським закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення в сфері безпеки дорожнього руху" № 1231-IX.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.



Підкреслюється, що закон посилює відповідальність за порушення правил дорожнього руху. Зокрема, збільшено штрафи за порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами, обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху, залишення місця дорожньо-транспортної пригоди, а також за керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право водіння.



Також посилюється адміністративна відповідальність за порушення правил дорожнього руху пішоходами, велосипедистами та особами, які керують гужовим транспортом.

"Крім того, посилено відповідальність за керування транспортними засобами, річковими, морськими або маломірними суднами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння. Також документ дозволяє поліціянтам використовувати засоби відеозапису, з обов'язковим долученням таких матеріалів в протокол про адміністративне правопорушення", - підкреслюється в повідомленні.

Закон також передбачає можливість зупинки транспортного засобу поліціянтом для огляду водіїв з використанням спецзасобів для перевірки на стан сп'яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.



Закон набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування.