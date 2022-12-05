Зеленський став людиною року за версією Financial Times

11:54 05 грудня Київ, Україна

Главу України Володимира Зеленського обрано людиною 2022 року за версією Financial Times. Зеленський став «втіленням мужності та стійкості українського народу у його боротьбі проти російської агресії».



Видання порівняло Зеленського з британським прем'єром Уїнстоном Черчиллем, який виступив на радіо, щоб згуртувати свою країну. Зеленський для цього використав соціальні мережі та став «прапороносцем ліберальної демократії у глобальній боротьбі з тоталітаризмом, яка могла б визначити хід 21 століття».



Водночас Financial Times зазначає, що два з половиною роки його президентства до війни були, «у кращому разі, неоднозначними»: «Він провів важливі реформи, включаючи продаж землі, але мало просунувся у боротьбі з корупцією чи зменшенні впливу українських олігархів».



Колишня прессекретарка Зеленського Юлія Мендель сказала, що Зеленському не вистачало досвіду та дисципліни, щоб бути «прекрасним лідером» у мирний час, на відміну від керівництва під час війни: «На війні панує хаос. Він почувається як удома».