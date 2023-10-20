Зеленський провів нараду з військовими щодо оборони ключових напрямків фронту

16:45 20 жовтня Київ, Україна





Глава держави поділився інформацією про подію у своїх офіційних соціальних мережах та через Офіс Президента. Президент України Володимир Зеленський провів нараду з прикордонниками в Херсонській області, обговорюючи поточну ситуацію в прифронтових областях.Глава держави поділився інформацією про подію у своїх офіційних соціальних мережах та через Офіс Президента.

"Херсонщина. Нарада з нашими прикордонниками про актуальну ситуацію та умови служби у прифронтових областях. Велику роботу роблять наші прикордонники-розвідники, велику службу несуть – міцну службу. Двадцять років, з яких майже 10 років – це війна проти окупанта. Дякую за ваше служіння Україні та українцям!", - йдеться у повідомленні.

На нараді був присутній голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко, який представив огляд роботи прикордонників, їхніх досягнень та проблем, які потребують вирішення та уваги.



Крім цього, президент Зеленський провів нараду з військовими, на якій висвітлювалися питання, пов'язані із ситуацією на ключових напрямках фронту, включаючи оборонні дії та події на різних фронтових ділянках, таких як Авдіївка, Куп'янський напрямок та південні регіони.