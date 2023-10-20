Зеленський провів нараду з військовими щодо оборони ключових напрямків фронту

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з прикордонниками в Херсонській області, обговорюючи поточну ситуацію в прифронтових областях.
Глава держави поділився інформацією про подію у своїх офіційних соціальних мережах та через Офіс Президента.
Глава держави поділився інформацією про подію у своїх офіційних соціальних мережах та через Офіс Президента.
На нараді був присутній голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко, який представив огляд роботи прикордонників, їхніх досягнень та проблем, які потребують вирішення та уваги.
Крім цього, президент Зеленський провів нараду з військовими, на якій висвітлювалися питання, пов'язані із ситуацією на ключових напрямках фронту, включаючи оборонні дії та події на різних фронтових ділянках, таких як Авдіївка, Куп'янський напрямок та південні регіони.
Крім цього, президент Зеленський провів нараду з військовими, на якій висвітлювалися питання, пов'язані із ситуацією на ключових напрямках фронту, включаючи оборонні дії та події на різних фронтових ділянках, таких як Авдіївка, Куп'янський напрямок та південні регіони.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі