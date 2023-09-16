Зеленський взяв участь у нагородженні лауреатів Всеукраїнської акції «Герой – рятівник року»

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у церемонії нагородження переможців Всеукраїнської акції "Герой – рятівник року".

Про це повідомляє пресслужба президента України.

"Ліквідація наслідків російських обстрілів, гасіння пожеж, порятунок людей з-під завалів, розмінування нашої української землі, знищення російських боєприпасів, доставка гуманітарної допомоги на деокуповану територію, відновлення критичної інфраструктури та мереж – все це ви. Все це для ДСНС України – повсякденність", – сказав Володимир Зеленський.

Зеленський наголосив, що за щоденною роботою працівників Держслужби з надзвичайних ситуацій стоять тисячі врятованих людських життів, понад 100 тис. ліквідованих пожеж, понад 430 тис. знешкоджених вибухонебезпечних предметів.

Президент також повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення росії 435 українських рятувальників відзначено державними нагородами, трьом працівникам ДСНС присвоєно звання Героя України. "287 працівників ДСНС було поранено під час виконання службових обов'язків. 80 українських рятувальників загинули", – додав президент.

Під час урочистої зустрічі Зеленський вручив працівникам Державної служби з надзвичайних ситуацій ордена За мужність ІІ та ІІІ ступенів.



У присутності президента відбулося нагородження лауреатів Всеукраїнської акції "Герой – рятівник року". Нагороду присуджено українцям, які виявили мужність і героїзм при порятунку людських життів в умовах повномасштабного російського вторгнення.