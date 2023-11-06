Зеленський представив проєкти законів щодо продовження військового стану та мобілізації

11:39 06 листопада Київ, Україна

Президент Володимир Зеленський представив у Верховній Раді проєкти законів щодо продовження терміну дії військового стану та загальної мобілізації.



Інформація про це з'явилася на сайті парламенту у понеділок, 6 листопада.



Зареєстровані законопроєкти, зазначені як №10211 та №10212, поки що не супроводжуються текстом на сайті законодавчого органу.



Однак, ймовірно, вони передбачають продовження дії військового стану та загальної мобілізації на додаткові 90 днів.