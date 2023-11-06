Зеленський представив проєкти законів щодо продовження військового стану та мобілізації

Президент Володимир Зеленський представив у Верховній Раді проєкти законів щодо продовження терміну дії військового стану та загальної мобілізації.
Інформація про це з'явилася на сайті парламенту у понеділок, 6 листопада.
Зареєстровані законопроєкти, зазначені як №10211 та №10212, поки що не супроводжуються текстом на сайті законодавчого органу.
Однак, ймовірно, вони передбачають продовження дії військового стану та загальної мобілізації на додаткові 90 днів.
Інформація про це з'явилася на сайті парламенту у понеділок, 6 листопада.
Зареєстровані законопроєкти, зазначені як №10211 та №10212, поки що не супроводжуються текстом на сайті законодавчого органу.
Однак, ймовірно, вони передбачають продовження дії військового стану та загальної мобілізації на додаткові 90 днів.
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