Зеленський привітав працівників і ветеранів СБУ з професійним святом

Сьогодні, 25 березня, своє професійне свято відзначають працівники Служби безпеки України, в цей день 29 років тому була створена українська спецслужба.
Президент України Володимир Зеленський привітав працівників і ветеранів СБУ. Глава держави наголосив на важливості захисту національної безпеки України і висловив подяку працівникам СБУ за щоденну важку і масштабну роботу.
Серед досягнень Служби безпеки України президент назвав затримання терористів, запобігання терактам, протидію інформаційним загрозам і іноземним агентам, ліквідацію потужних злочинних угруповань і податкових «скруток» на мільярди гривень.
Глава держави звернув увагу і на ті перемоги співробітників СБУ, які, на його переконання, могли несправедливо залишитися для громадян «за кадром».
За його словами, серед стратегічних завдань СБУ - реформа і перетворення Служби безпеки відповідно до моделі кращих світових спецслужб, а також підготовка до деокупації Донбасу.
Президент подякував співробітникам спецслужби за сумлінну працю, відвагу, патріотизм і вірність присязі, побажав їм та їхнім родинам здоров'я і достатку.
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