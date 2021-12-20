Зеленський привітав працівників і ветеранів СБУ з професійним святом

15:03 25 березень Київ, Україна

Сьогодні, 25 березня, своє професійне свято відзначають працівники Служби безпеки України, в цей день 29 років тому була створена українська спецслужба.

Президент України Володимир Зеленський привітав працівників і ветеранів СБУ. Глава держави наголосив на важливості захисту національної безпеки України і висловив подяку працівникам СБУ за щоденну важку і масштабну роботу.

«Саме ваша спецслужба закриває найширше поле дій, реагуючи на загрози по всій Україні: і в мирних містах, і на передовій, і на окупованих територіях», - констатував Володимир Зеленський у своєму привітанні.

Серед досягнень Служби безпеки України президент назвав затримання терористів, запобігання терактам, протидію інформаційним загрозам і іноземним агентам, ліквідацію потужних злочинних угруповань і податкових «скруток» на мільярди гривень.

«Можна багато і довго говорити про ваші досягнення, але й вам, і мені вони прекрасно відомі. Більш того, я впевнений, що завдяки вашим принципам ви працюєте не для красивої статистики. І не для власної слави, а заради слави України», - зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави звернув увагу і на ті перемоги співробітників СБУ, які, на його переконання, могли несправедливо залишитися для громадян «за кадром».

«Хочу відзначити високу заслугу Служби безпеки України в зборі та підготовці матеріалів для останніх рішень РНБО. Без вашої роботи довгоочікуване для українців відновлення справедливості було б неможливим», - підкреслив президент.

За його словами, серед стратегічних завдань СБУ - реформа і перетворення Служби безпеки відповідно до моделі кращих світових спецслужб, а також підготовка до деокупації Донбасу.

«Я впевнений, що завдяки вашим знанням, досвіду та мужності всі ці завдання обов'язково будуть виконані», - резюмував глава держави.

Президент подякував співробітникам спецслужби за сумлінну працю, відвагу, патріотизм і вірність присязі, побажав їм та їхнім родинам здоров'я і достатку.