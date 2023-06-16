Зеленський привітав українців із Днем вишиванки

11:17 18 травня Київ, Україна

Глава України Володимир Зеленський зранку 18 травня у своєму телеграм-каналі розмістив вітання з Днем вишиванки. Президент нагадав, що у 2023 році День вишиванки припав на День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу

“Цього року – два сенси, об'єднані однією датою, 18 травня. 79 років тому цього дня радянська влада розпочала депортацію кримськотатарського народу. Народу, який хотіли стерти, позбавити будинку, позбавити права на життя. Але народ зберігся. І житиме вільно!” - наголосив Зеленський.

Він додав, що на ньому — особлива вишиванка з орнаментами, що символізують єдність українського та кримськотатарського народів.