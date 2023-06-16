Зеленський привітав українців із Днем вишиванки
11:17 18 травня Київ, Україна
“Цього року – два сенси, об'єднані однією датою, 18 травня. 79 років тому цього дня радянська влада розпочала депортацію кримськотатарського народу. Народу, який хотіли стерти, позбавити будинку, позбавити права на життя. Але народ зберігся. І житиме вільно!” - наголосив Зеленський.
Він додав, що на ньому — особлива вишиванка з орнаментами, що символізують єдність українського та кримськотатарського народів.
“Нехай нинішній День вишиванки в Україні стане нагадуванням про те, через що довелося пройти нашим людям і яка міцна наша культура. Вічна пам'ять усім нашим людям, чиї життя були відібрані тоталітарними режимами!” – написав президент.
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