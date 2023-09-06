Зеленський привітав учнів з 1 вересня та презентував проєкт освітнього додатку "Мрія"

17:03 01 вересня Київ, Україна





Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.



В онлайн-спілкування з Володимиром Зеленським приєдналося майже 40 навчальних закладів із 23 областей України, а також з-за кордону. Зокрема, це школи прифронтових областей, навчальні заклади, які прийняли учнів-переселенців, школа із міста Бахмут, яка працює у надзвичайному дистанційному форматі, заклади у Стамбулі, Вільнюсі, Варшаві, Мюнхені, де навчаються українські діти.



Зеленський зазначив, що сьогодні всі українські школи функціонують у різних умовах, а після початку повномасштабної війни "1 вересня у всіх різне". Він зазначив, що сьогодні розпочали роботу майже 13 тисяч шкіл, де отримуватимуть знання понад 3 млн 700 тисяч учнів та учениць. У ході спілкування з учнями президент висловив переконання, що українська освіта обов'язково має бути сучасною та складати гідну конкуренцію освіті західних країн. Водночас Зеленський наголосив, що Україна очікує повернення всіх наших сімей та дітей. Президент Володимир Зеленський 1 вересня у режимі відеоконференції привітав учнів та педагогів в Україні та за кордоном з Днем знань. Зокрема, глава держави презентував цифровий освітній додаток "Мрія".Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.В онлайн-спілкування з Володимиром Зеленським приєдналося майже 40 навчальних закладів із 23 областей України, а також з-за кордону. Зокрема, це школи прифронтових областей, навчальні заклади, які прийняли учнів-переселенців, школа із міста Бахмут, яка працює у надзвичайному дистанційному форматі, заклади у Стамбулі, Вільнюсі, Варшаві, Мюнхені, де навчаються українські діти.Зеленський зазначив, що сьогодні всі українські школи функціонують у різних умовах, а після початку повномасштабної війни "1 вересня у всіх різне". Він зазначив, що сьогодні розпочали роботу майже 13 тисяч шкіл, де отримуватимуть знання понад 3 млн 700 тисяч учнів та учениць.У ході спілкування з учнями президент висловив переконання, що українська освіта обов'язково має бути сучасною та складати гідну конкуренцію освіті західних країн.

"Найголовніше, що ми маємо робити нашу освіту сучасною. Мені здається, ми зараз це робимо", – сказав Володимир Зеленський.

Крім цього, президент вперше представив проєкт освітнього додатку "Мрія".

"Українська освітня "Мрія". Новий додаток, який допомагатиме мільйонам наших людей так само ефективно, як "Дія". Українські учні та учениці, батьки, вчителі – кожен зможе скористатися функціями програми. Сьогодні зробив першу презентацію проєкту. І саме тим, хто нею користуватиметься. Українські школи та наші діти, які навчаються зараз за кордоном. Наші вчителі", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що сьогодні світ постійно змінюється і деякі речі втрачають актуальність, а щось навпаки стає важливішим. Кожна дитина протягом навчання також змінюється, тому їй потрібна своєрідна навігація, щоб знайти себе у цьому світі.



Головна мета проєкту "Мрія" – дати дитині її особистий освітній простір та унікальний алгоритм розвитку, відкрити можливість кожному українцю стати тим, ким він хоче бути.



Додаток допомагатиме дитині, батькам та вчителям ефективніше орієнтуватися в навчальному процесі та за її межами, своєчасно вказувати, на що звернути увагу, чому присвятити більше часу. Він міститиме бібліотеку контенту, яка потрібна саме цій дитині, інформацію про освітні програми, курси, відеоматеріали, позашкільні активності, олімпіади, гуртки.



Завдяки застосуванню кожна дитина матиме своє портфоліо в освіті, де буде інформація про її досягнення та плани. "Мрія" матиме зручний інтерфейс, щоб стежити за графіком занять та позашкільних активностей дитини. Крім того, у додатку у дитини може бути ID – унікальний цифровий дитячий документ для більшого захисту та можливостей у світі дорослих за аналогією до "Дії".



Батькам "Мрія" допомагатиме знати, чи знаходиться їхня дитина в безпеці під час повітряних тривог. Для цього достатньо буде одного натискання у додатку після того, як вчитель завів дітей до укриття.



Також батьки зможуть бачити, у чому їхня дитина талановитіша, зрозуміти, де дитина потребує допомоги, а що їй вдається блискуче. Крім того, "Мрія" міститиме контент і для батьків, що сприятиме їхньому саморозвитку.



Додаток також даватиме батькам можливість отримувати зворотний зв'язок від вчителя.



Крім того, завдяки "Мрії" вчитель зможе використовувати не лише стандартні матеріали для підготовки уроків, а й спеціальні курси. Це може зробити навчання цікавішим.



За словами Зеленського, до кінця поточного року планується розпочати ознайомчий процес із пілотним проєктом у тестових школах, а наступного року, після реалізації "пілота", проєкт планують поширити на інші навчальні заклади України.