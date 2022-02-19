Зеленський привітав морських піхотинців зі святом
15:30 23 травень Київ, Україна
В Україні відзначають День морської піхоти. У зв'язку з цим на сайті Міністерства оборони України розміщено привітання від президента України. Володимир Зеленський привітав морських піхотинців зі святом, яке відзначається в Україні вже 7 років.
"Вітаю вас з професійним святом - Днем морської піхоти України. Підготовлені до дій на суші, з моря і з повітря здатні долати значні фізичні і психологічні навантаження, воїни берета кольору морської хвилі завжди впевнено виконують завдання в будь-яких умовах бойової обстановки", - йдеться в привітанні президента.
Він зазначив, що завдяки високому патріотизму, стійкості і незламності духу морські піхотинці готові в будь-який момент дати відсіч ворогу.
"Від імені українського народу висловлюю подяку всьому особовому складу морської піхоти за вірність військовому обов'язку, стійкість і героїзм, проявлені при захисті територіальної цілісності України. Щиро бажаю вам і вашим родинам міцного здоров'я, добробуту та нових успіхів. Вічна пам'ять і слава героям, загиблим, захищаючи свободу і незалежність нашої країни!"- заявив Зеленський.
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