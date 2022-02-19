В Україні відзначають День морської піхоти. У зв'язку з цим на сайті Міністерства оборони України розміщено привітання від президента України. Володимир Зеленський привітав морських піхотинців зі святом, яке відзначається в Україні вже 7 років.

"Вітаю вас з професійним святом - Днем морської піхоти України. Підготовлені до дій на суші, з моря і з повітря здатні долати значні фізичні і психологічні навантаження, воїни берета кольору морської хвилі завжди впевнено виконують завдання в будь-яких умовах бойової обстановки", - йдеться в привітанні президента.

Він зазначив, що завдяки високому патріотизму, стійкості і незламності духу морські піхотинці готові в будь-який момент дати відсіч ворогу.