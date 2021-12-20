Зеленський відвідав перинатальний центр на Волині

08:47 10 липень Київ, Україна

В ході робочої поїздки на Волинь Президент України Володимир Зеленський відвідав Волинський обласний перинатальний центр в Луцьку. Як розповіла Главі держави генеральний директор центру Ірина Горавського, медустанова є новоствореним - воно почало свою роботу 12 вересня 2019 року.

Перинатальний центр став базою для надання комплексу послідовних, доступних, якісних і безпечних перинатальних послуг від моменту зачаття до народження і реабілітації дітей раннього віку. Це єдина установа в Волинській області, де можуть надати повний обсяг допомоги дітям з малою та екстремально низькою масою тіла - від 500 грамів. У центрі зосереджено найсучасніше обладнання на суму понад 100 млн грн.

Ірина Горавського повідомила, що в установі налічується 102 стаціонарних ліжок, 18 реанімаційних (по дев'ять дорослих і дитячих відповідно). Потужність консультативно-діагностичного відділення складає 200 відвідувань за зміну.

За час роботи установи прийнято більш 1 730 пологів, народилося +1765 дітей, одна трійня, 32 двійні. 10% пологів - передчасні (22-27 тижнів), народилося 18 дітей з екстремально низькою масою тіла, до 1000 грамів.

Главі держави продемонстрували реанімаційне відділення, де виходжують новонароджених, які з'явилися на світ передчасно і з критично низькою вагою. Володимиру Зеленському показали умови, в яких народжуються діти, - сучасні операційні блоки і один з пологових залів.