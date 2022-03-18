Зеленський відвідав «Кадетський корпус імені героїв Молодої гвардії» на Луганщині

19:08 23 жовтня Київ, Україна

В рамках робочої поїздки на Луганщину президент України Володимир Зеленський відвідав Луганський обласний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус імені героїв Молодої гвардії» в м. Кремінна.



Цей навчальний заклад був створений в 1993 році на базі Луганського вищого військового авіаційного училища штурманів. У 1996 році ліцей передано у власність Луганській обласній територіальній громаді. У серпні 2014 ліцей був захоплений і знищений бойовиками, тому в листопаді того ж року навчальний заклад перемістили в м. Кремінна Луганської області. Свою нинішню назву ліцей отримав в 2019 році.



Сьогодні тут навчаються 220 вихованців і працюють 75 педагогів і інших співробітників. Серед випускників ліцею - переможці та призери спортивних змагань міжнародного, національного та обласного рівнів з бойових мистецтв, кікбоксингу, скелелазіння, спортивного орієнтування, футболу, волейболу та інших видів спорту.



Президент ознайомився з умовами навчання та проживання ліцеїстів, зокрема, побував в їдальні, в казармах і класах.



Володимиру Зеленському також продемонстрували спорткомплекс для ліцеїстів, який включає, зокрема, стадіон, тренажери, гімнастичний блок і смугу перешкод. У 2020 році стадіон був реконструйований в рамках Національної програми «Велике будівництво». Було обладнано футбольне поле зі штучним покриттям і бігова доріжка. Вартість проєкту склала 4,3 млн грн.



«Новий стадіон з якісним покриттям, я сподіваюся, буде надихати наших патріотичних юнаків займатися фізичною активністю і досягати нових спортивних і військових перемог», - зазначив Володимир Зеленський.



Окремо президента ознайомили з ходом реалізації в області інших проєктів в рамках програми «Велике будівництво». Йдеться про чотири стадіони, чотири дитсадки і сім шкіл. Володимира Зеленського запевнили, що всі об'єкти будуть здані в строк.