Зеленський відвідав центр підготовки ракетних та артилерійських підрозділів

17:25 03 листопада Київ, Україна

Президент Володимир Зеленський відвідав один із центрів підготовки підрозділів ракетних військ та артилерії, повідомила його прес-служба у п'ятницю, 3 листопада. Візит глави держави був присвячений Дню ракетних військ та артилерії, а також Дню інженерних військ.



Під час відвідування начальник Головного управління ракетних військ та артилерії Генштабу ЗСУ Сергій Баранов доповів президенту про застосування артилерійського озброєння та техніки, включаючи САУ AS-90, гармату Д-30, САУ 2С22 Богдан, САУ PzH 2000 та встановлення БПЛА Shark. Він також інформував Зеленського про необхідні обсяги такого озброєння для збройних сил.



Начальник інженерних військ та начальник управління інженерних військ Командування Сил підтримки ЗСУ Олександр Яковець представив президенту зразки інженерної техніки, включаючи інженерний танк Wisent 1, бронетранспортер MaxxPro з мінним тралом Spark, машини розмінування Ahlmann 12BS та GCS-200, а також танковий мостоукладач Biber.



Яковець розповів Зеленському про застосування роботизованих систем для гуманітарного розмінування на деокупованих територіях та у зонах бойових дій. Він виділив інженерний танк Shredder як один із найкращих зразків і зазначив, що військовослужбовці активно навчаються його використанню.



Президенту також продемонстрували спільну взаємодію артилерії та інженерних військ при виконанні бойових завдань, включаючи придушення вогневих точок противника, розгородження мінно-вибухових загороджень та захоплення ворожих позицій.



Після закінчення стрільб військовослужбовці ракетних військ вручили главі держави планшет із гравіюванням, а інженери передали свій логотип та прапор.. У відповідь Зеленський вручив військовослужбовцям державні нагороди на честь їхнього професійного свята.