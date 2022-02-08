Зеленський пообіцяв вакцинованим літнім українцям безкоштовний смартфон

14:48 08 лютий Київ, Україна





Про це Зеленський розповів під час конференції Diia Summit 2022 року.



Учасниками програми, яка очікує на запуск вже навесні, зможуть стати вакциновані українці у віці 60+. За оцінкою, наведеною Зеленським, йдеться про щонайменше 8,5 мільйона українців.



Метою запуску програми є доступ до Інтернету всіх громадян України. За оцінкою Інтернет-асоціації України, кількість користувачів мережі у 2019 році збільшилася на 8% і склала 22,96 мільйона осіб. Президент України Володимир Зеленський анонсував запуск нової держпрограми для вакцинованих людей похилого віку, в рамках якої вони зможуть отримати безкоштовний смартфон та пільговий тариф для використання.Про це Зеленський розповів під час конференції Diia Summit 2022 року.Учасниками програми, яка очікує на запуск вже навесні, зможуть стати вакциновані українці у віці 60+. За оцінкою, наведеною Зеленським, йдеться про щонайменше 8,5 мільйона українців.Метою запуску програми є доступ до Інтернету всіх громадян України. За оцінкою Інтернет-асоціації України, кількість користувачів мережі у 2019 році збільшилася на 8% і склала 22,96 мільйона осіб.

“Три роки тому ми почали говорити про “Державу у смартфоні”, і це була мрія. Два роки тому ми почали її будувати, і то був виклик. Сьогодні в цифровій Україні проживає понад 14 млн громадян, і це реальність. Переваги цифрової держави мають бути доступні всім незалежно від віку”, – наголосив Зеленський.

Остаточної назви програма поки що не має. Її в оновленому додатку "Дія" пропонують вибрати всім охочим у розділі "Опитування". Серед варіантів: "Бабусяфон", "є-дідусь/є-бабуся" та "є-Смартфон".



Немає жодної інформації про те, як стати учасником програми.



Нагадаємо, що минулого року запрацювала державна програма "підтримка", яка передбачає виплату тисячі гривень українцям, які пройшли повну вакцинацію проти коронавірусу.