Зеленський показав приклад, як множити свої заощадження на держоблігаціях

17:02 18 червня Київ, Україна

Приємно, що всі зміни в майновому становищі нашого президента можна відстежити в держреєстрі декларацій. Так, сьогодні там з'явилася інформація про покупку Володимиром Зеленським облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на суму 2,774 млн гривень.

У реєстрі вказано, що 3 червня глава держави Зеленський купив 100 штук держоблігацій через ОТП Банк.

Номінальна вартість одного цінного паперу на дату набуття власності склала 27 345 гривень.

Згідно з іншим повідомленням, того ж 3 червня Зеленський отримав дохід від погашення вартості ОВДП в розмірі 2,780 млн гривень.

Нагадаємо, в 2020 році доходи президента Володимира Зеленського та його дружини Олени склали 22,7 млн гривень. Велику частину доходу склав продаж земельної ділянки і будинку в Іванковичах Київської області - 13,5 млн гривень.

При цьому роком раніше президентське подружжя задекларувало 28,5 млн гривень доходів: 15 млн - Зеленський і 13,5 млн - його дружина.