Зеленський підтримав працівників сфери освіти: видано указ про довічні стипендії 6 вчителям

20:49 16 грудня Київ, Україна

Володимир Зеленський підписав указ "Про призначення довічних державних стипендій видатним діячам освіти". Стипендіями вшановані 6 працівників сфери освіти, які досягли 70 і більше років.

Про це повідомили на офіційному сайті глави держави.



Згідно з документом, грошові виплати призначені шести видатним педагогам, які досягли сімдесятирічного віку.

"Держава повинна поважати і підтримувати людей, які присвятили своє життя вихованню нових поколінь і становленню освіченої нації. Адже в сучасному світі освіта є однією з найважливіших переваг країни", - зазначив Зеленський.

Президентським указом стипендії призначено:



Ліфаренку Володимиру Власовичу - 1938 р.н., вчителю



Московченку Борису Миколайовичу - 1932 р.н., вчителю



Погорілку Івану Михайловичу - 1947 р.н., заслуженому вчителю України



Ростовцевій Лідії Михайлівні - 1943 р.н., заслуженому вчителю України



Самойленку Григорію Васильовичу - 1935 р.н., докторові філологічних наук, професорові, відмінникові народної освіти України



Сарані Лілії Іванівні - 1948 р.н., заслуженому вчителю України.