Зеленський підтримав працівників сфери освіти: видано указ про довічні стипендії 6 вчителям

Володимир Зеленський підписав указ "Про призначення довічних державних стипендій видатним діячам освіти". Стипендіями вшановані 6 працівників сфери освіти, які досягли 70 і більше років.
Про це повідомили на офіційному сайті глави держави.
Згідно з документом, грошові виплати призначені шести видатним педагогам, які досягли сімдесятирічного віку.
Згідно з документом, грошові виплати призначені шести видатним педагогам, які досягли сімдесятирічного віку.
Президентським указом стипендії призначено:
Ліфаренку Володимиру Власовичу - 1938 р.н., вчителю
Московченку Борису Миколайовичу - 1932 р.н., вчителю
Погорілку Івану Михайловичу - 1947 р.н., заслуженому вчителю України
Ростовцевій Лідії Михайлівні - 1943 р.н., заслуженому вчителю України
Самойленку Григорію Васильовичу - 1935 р.н., докторові філологічних наук, професорові, відмінникові народної освіти України
Сарані Лілії Іванівні - 1948 р.н., заслуженому вчителю України.
Ліфаренку Володимиру Власовичу - 1938 р.н., вчителю
Московченку Борису Миколайовичу - 1932 р.н., вчителю
Погорілку Івану Михайловичу - 1947 р.н., заслуженому вчителю України
Ростовцевій Лідії Михайлівні - 1943 р.н., заслуженому вчителю України
Самойленку Григорію Васильовичу - 1935 р.н., докторові філологічних наук, професорові, відмінникові народної освіти України
Сарані Лілії Іванівні - 1948 р.н., заслуженому вчителю України.
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