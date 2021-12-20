Зеленський підтримав ідею меморіалу жертвам Голокосту

Президент України Володимир Зеленський зробив пост в Twitter. Там він розповів, що підтримує створення меморіалу пам'яті жертв Голокосту «Бабин Яр» у Києві. При цьому він також провів відеоконференцію з членами наглядової ради фонду для вирішення робочих питань.
«Обговорив необхідність втілення важливого для України проекту - меморіального центру пам'яті жертв Голокосту. У нашій історії було багато трагічних сторінок. Ми повинні пам'ятати про них, розповідати наступним поколінням », - підкреслив президент.
У відеоконференції також взяли участь голова наглядової ради фонду Натан Щаранський, президент Всесвітнього єврейського конгресу Рональд Лаудер, президент Польщі 1995-2005 рр. Олександр Кваснєвський, міністр закордонних справ і віце-канцлер Німеччини 1998-2005 рр. Йошка Фішер і перший президент України Леонід Кравчук, повідомили на сайті меморіалу.
Восени 2019 художнім керівником Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр» призначили російського режисера Іллі Хржановського. Через незгоду з цим проект покинула майже вся команда, включаючи виконавчим директором Яною Баринов. Вони розробляли концепцію музею.
Через п'ять місяців у вільному доступі з'явилися фільми Хржановського з проекту «Дау», що спровокувало новий виток скандалу. Режисера розкритикували за неетичні і негуманні метод в творчості і російський слід в проекті. Пізніше журналісти опублікували чернетку концепції музею за версією Хржановського. Відповідно до неї, відвідувачі будуть ходити по лабіринтах і переживати «шокуючі емоційні досліди», постійно роблячи моральний вибір.
У Меморіальному центрі повідомили, що режисер ще працює над концепцією, а її планують оприлюднити до кінця поточного року і представити на розгляд громадськості. У Наглядової ради Фонду відзначили, що концепція і історичний наратив музею мінятися не будуть.
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