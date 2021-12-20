Зеленський підтримав ідею меморіалу жертвам Голокосту

12:06 29 липень Київ, Україна

Президент України Володимир Зеленський зробив пост в Twitter. Там він розповів, що підтримує створення меморіалу пам'яті жертв Голокосту «Бабин Яр» у Києві. При цьому він також провів відеоконференцію з членами наглядової ради фонду для вирішення робочих питань.

Під час Другої світової війни гітлерівські війська розстрілювали в урочищі Бабин Яр мирне населення, переважно євреїв. Двадцять дев'ятого вересня 1941 окупаційна адміністрація наказала всім єврейському населенню прийти до Бабиного Яру, де до наступного дня розстріляли 33000 чоловік. За різними оцінками, в Бабиному Яру вбили від 70 до 200 000 чоловік. У світі працюють 65 музеїв Голокосту, найвідоміші з яких - це Національний меморіал Катастрофи і героїзму «Яд Вашем» в Єрусалимі і американський Меморіальний музей Голокосту у Вашингтоні.

«Обговорив необхідність втілення важливого для України проекту - меморіального центру пам'яті жертв Голокосту. У нашій історії було багато трагічних сторінок. Ми повинні пам'ятати про них, розповідати наступним поколінням », - підкреслив президент.

У відеоконференції також взяли участь голова наглядової ради фонду Натан Щаранський, президент Всесвітнього єврейського конгресу Рональд Лаудер, президент Польщі 1995-2005 рр. Олександр Кваснєвський, міністр закордонних справ і віце-канцлер Німеччини 1998-2005 рр. Йошка Фішер і перший президент України Леонід Кравчук, повідомили на сайті меморіалу.

Восени 2019 художнім керівником Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр» призначили російського режисера Іллі Хржановського. Через незгоду з цим проект покинула майже вся команда, включаючи виконавчим директором Яною Баринов. Вони розробляли концепцію музею.

Через п'ять місяців у вільному доступі з'явилися фільми Хржановського з проекту «Дау», що спровокувало новий виток скандалу. Режисера розкритикували за неетичні і негуманні метод в творчості і російський слід в проекті. Пізніше журналісти опублікували чернетку концепції музею за версією Хржановського. Відповідно до неї, відвідувачі будуть ходити по лабіринтах і переживати «шокуючі емоційні досліди», постійно роблячи моральний вибір.

У Меморіальному центрі повідомили, що режисер ще працює над концепцією, а її планують оприлюднити до кінця поточного року і представити на розгляд громадськості. У Наглядової ради Фонду відзначили, що концепція і історичний наратив музею мінятися не будуть.