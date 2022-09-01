Зеленський відповів відмовою на петицію про виїзд чоловіків без військового досвіду за кордон

Президент України Володимир Зеленський відмовився відкрити кордони для чоловіків без воєнного досвіду. Така пропозиція містилася в петиції "Зняття обмеження щодо виїзду за кордон для чоловіків 18-60 років без військового досвіду".
Про це йдеться у відповіді на петицію.
Відомо, що петицію за три місяці підтримали 27,2 тис. громадян, із 25 тис. необхідних для розгляду петиції. Згідно з текстом, "воювати повинні лише боєздатні люди", а "інші будуть корисні за кордоном, працюючи та підтримуючи армію коштами".
У відповіді на петицію йдеться, що держава має право обмежувати виїзд громадян за кордон в умовах військового чи надзвичайного стану із зазначенням терміну дії цих обмежень.
Зеленський зазначив, що згідно зі статтею 17 Конституції, захист суверенітету та територіальної цілісності держави є справою всього Українського народу, а за статтею 65 Основного Закону захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є обов'язком громадян України.
Про це йдеться у відповіді на петицію.
Відомо, що петицію за три місяці підтримали 27,2 тис. громадян, із 25 тис. необхідних для розгляду петиції. Згідно з текстом, "воювати повинні лише боєздатні люди", а "інші будуть корисні за кордоном, працюючи та підтримуючи армію коштами".
У відповіді на петицію йдеться, що держава має право обмежувати виїзд громадян за кордон в умовах військового чи надзвичайного стану із зазначенням терміну дії цих обмежень.
Зеленський зазначив, що згідно зі статтею 17 Конституції, захист суверенітету та територіальної цілісності держави є справою всього Українського народу, а за статтею 65 Основного Закону захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є обов'язком громадян України.
Також президент нагадав про указ від 24 лютого "Про загальну мобілізацію", згідно з яким військовозобов'язані, які раніше не проходили військову службу, після підготовки на полігонах або навчальних центрах можуть комплектувати Збройні сили.
Президент також зазначив, що громадяни, які перебувають у запасі, не призвані на військову службу, можуть бути залучені до робіт, що мають оборонний характер.
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