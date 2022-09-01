Зеленський відповів відмовою на петицію про виїзд чоловіків без військового досвіду за кордон

15:08 16 серпня Київ, Україна

Президент України Володимир Зеленський відмовився відкрити кордони для чоловіків без воєнного досвіду. Така пропозиція містилася в петиції "Зняття обмеження щодо виїзду за кордон для чоловіків 18-60 років без військового досвіду".



Про це йдеться у відповіді на петицію.



Відомо, що петицію за три місяці підтримали 27,2 тис. громадян, із 25 тис. необхідних для розгляду петиції. Згідно з текстом, "воювати повинні лише боєздатні люди", а "інші будуть корисні за кордоном, працюючи та підтримуючи армію коштами".



У відповіді на петицію йдеться, що держава має право обмежувати виїзд громадян за кордон в умовах військового чи надзвичайного стану із зазначенням терміну дії цих обмежень.



Зеленський зазначив, що згідно зі статтею 17 Конституції, захист суверенітету та територіальної цілісності держави є справою всього Українського народу, а за статтею 65 Основного Закону захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є обов'язком громадян України.

"Не може бути привілеїв або обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичними, релігійними та іншими переконаннями, статтю, етнічним та соціальним походженням, майновим становищем, місцем проживання, за мовними або іншими ознаками, зокрема, професійною приналежністю", – зазначив президент.

Також президент нагадав про указ від 24 лютого "Про загальну мобілізацію", згідно з яким військовозобов'язані, які раніше не проходили військову службу, після підготовки на полігонах або навчальних центрах можуть комплектувати Збройні сили.



Президент також зазначив, що громадяни, які перебувають у запасі, не призвані на військову службу, можуть бути залучені до робіт, що мають оборонний характер.