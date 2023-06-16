Зеленський відповів на петицію про реєстрацію партнерств в Україні

17:19 26 травня Київ, Україна

У квітні петиція на підтримку реєстрації партнерств для одностатевих та різностатевих пар набрала необхідні 25 тисяч підписів на сайті президента. 26 травня з'явилася відповідь від Володимира Зеленського.



"Долаючи важкі випробування, українська держава свідомо обрала рух назустріч європейським стандартам, основу яких становлять три основні цінності Ради Європи - демократія, верховенство права та права людини", - йдеться у відповіді.



Водночас Зеленський нагадав, що згідно з Конституцією України шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки та чоловіка (стаття 51), а в умовах військового чи надзвичайного стану Конституція не може бути змінена (стаття 157).



Ще влітку 2022 року, розглядаючи петицію з приводу одностатевих шлюбів, Зеленський звернувся до Кабінету Міністрів із пропозицією опрацювати питання щодо запровадження інституту зареєстрованого громадянського партнерства.



"Міністерство юстиції України працює над комплексним законодавчим запровадженням інституту громадянського партнерства з визначенням правових засад, порядку та наслідків його державної реєстрації, а також правового статусу та особистих немайнових та майнових прав та обов'язків партнерів з урахуванням особливостей наявних правових інститутів", – зазначив він.



Законопроєкт №9103 "Про інститут реєстрованих партнерств" перебуває на розгляді Комітету ВР з питань правової політики.



"Про результати розгляду порушених питань автора електронної петиції проінформують Верховна Рада України та Кабінет Міністрів України", – додав президент.