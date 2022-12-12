Зеленський відповів на петицію про позбавлення Юрія Бойка звання "Герой України"

15:53 12 грудня Київ, Україна

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію про позбавлення народного депутата партії "Опозиційна платформа – За життя" Юрія Бойка звання "Героя України".



Як повідомляє Офіс Президента, законодавство передбачає два механізми позбавлення державної нагороди:

у разі засудження нагородженого за тяжкий злочин

якщо особа перебуває під санкціями.

За словами Зеленського, матеріали, які відповідають визначеним законом підставам для ухвалення ним законного рішення, до Офісу Президента не надходили.



Водночас Зеленський звернувся до прем'єр-міністра Шмигаля з проханням проаналізувати наявність обґрунтованих підстав для персональних санкцій щодо Бойка та поінформувати про результати.



Як Бойко отримав звання "Герой України"

Звання "Герой України" народному депутату, обраному до Верховної Ради за списком нині забороненої партії "Опозиційна платформа — За життя" Юрію Бойку присвоїв другий президент України Леонід Кучма у 2004 році.



15 вересня 2022 року Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду остаточно заборонив діяльність в Україні проросійської політичної партії "Опозиційна платформа – За життя"



Після повномасштабного вторгнення росії в Україну Юрія Бойка помітили у чеському курортному містечку Карлові Вари.



18 листопада 2022 року на сайті президента оприлюднено петицію з вимогою позбавити звання "Герой України" нардепа ОПЗЖ Бойка. Автором звернення є лейтенант Збройних сил Андрій Гайдай. Водночас Зеленський звернувся до прем'єр-міністра Шмигаля з проханням проаналізувати наявність обґрунтованих підстав для персональних санкцій щодо Бойка та поінформувати про результати.Звання "Герой України" народному депутату, обраному до Верховної Ради за списком нині забороненої партії "Опозиційна платформа — За життя" Юрію Бойку присвоїв другий президент України Леонід Кучма у 2004 році.15 вересня 2022 року Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду остаточно заборонив діяльність в Україні проросійської політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" (ОПЗЖ) Після повномасштабного вторгнення росії в Україну Юрія Бойка помітили у чеському курортному містечку Карлові Вари.18 листопада 2022 року на сайті президента оприлюднено петицію з вимогою позбавити звання "Герой України" нардепа ОПЗЖ Бойка. Автором звернення є лейтенант Збройних сил Андрій Гайдай.