Зеленський відправив два українські літаки гасити пожежі в Туреччині

10:11 30 липня Київ, Україна

Сьогодні в райони Туреччини, які своїми силами не справляються з гасінням лісових пожеж, вилетіли два літаки ДСНС України.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.



Відзначається, що Україна направила два екіпажі пожежних літаків Ан-32П з групою забезпечення. Це досвідчені фахівці, які вже мають досвід роботи в гірських районах і залучалися раніше до ліквідації масштабних пожеж в Чорногорії, в Ізраїлі і Грузії.



Загальна площа пожеж в Туреччині становить понад 1 тис. 500 га.



В результаті пожеж 4 людини загинули і 183 людини постраждали, з них 58 осіб госпіталізовано.



Пошкоджено понад 100 приватних будинків і споруд. Рятувальними службами взято під контроль 36 вогнищ лісових пожеж, триває гасіння 20 вогнищ.



Всього до гасіння пожеж, що ускладнюється сильним вітром і спекою, станом на 30 липня залучено понад 4 тис. осіб, 457 од. техніки та 35 повітряних суден.