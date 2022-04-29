Зеленський відправив два українські літаки гасити пожежі в Туреччині

Сьогодні в райони Туреччини, які своїми силами не справляються з гасінням лісових пожеж, вилетіли два літаки ДСНС України.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Відзначається, що Україна направила два екіпажі пожежних літаків Ан-32П з групою забезпечення. Це досвідчені фахівці, які вже мають досвід роботи в гірських районах і залучалися раніше до ліквідації масштабних пожеж в Чорногорії, в Ізраїлі і Грузії.
Загальна площа пожеж в Туреччині становить понад 1 тис. 500 га.
В результаті пожеж 4 людини загинули і 183 людини постраждали, з них 58 осіб госпіталізовано.
Пошкоджено понад 100 приватних будинків і споруд. Рятувальними службами взято під контроль 36 вогнищ лісових пожеж, триває гасіння 20 вогнищ.
Всього до гасіння пожеж, що ускладнюється сильним вітром і спекою, станом на 30 липня залучено понад 4 тис. осіб, 457 од. техніки та 35 повітряних суден.
Відзначається, що Україна направила два екіпажі пожежних літаків Ан-32П з групою забезпечення. Це досвідчені фахівці, які вже мають досвід роботи в гірських районах і залучалися раніше до ліквідації масштабних пожеж в Чорногорії, в Ізраїлі і Грузії.
Загальна площа пожеж в Туреччині становить понад 1 тис. 500 га.
В результаті пожеж 4 людини загинули і 183 людини постраждали, з них 58 осіб госпіталізовано.
Пошкоджено понад 100 приватних будинків і споруд. Рятувальними службами взято під контроль 36 вогнищ лісових пожеж, триває гасіння 20 вогнищ.
Всього до гасіння пожеж, що ускладнюється сильним вітром і спекою, станом на 30 липня залучено понад 4 тис. осіб, 457 од. техніки та 35 повітряних суден.
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