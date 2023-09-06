Зеленський відзначив лауреатів "Національна легенда України"

10:37 24 серпня Київ, Україна

Президент України Володимир Зеленський вручив нагороди глави держави "Національна легенда України". Серед лауреатів було 8 людей.



Про це йдеться на сайті Офісу Президента України.



Такою нагородою гарант нагороджує громадян, які зробили вагомий внесок у розвиток національної економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, спорту, охорони здоров'я, а також за активну благодійну та громадську діяльність, особисті заслуги у становленні незалежної України, зміцненні її державності. Серед зазначених були:



Дмитро "Да Вінчі" Коцюбайло - молодший лейтенант, командир 1-го ОМБ "Вовки Да Вінчі" ЗСУ. З 2014 року брав активну участь у боях. Перший доброволець, якому надали звання Героя України. 7 березня 2023 р. він загинув у боях за Бахмут.



Андрій Сірко – нейрохірург, керівник Центру церебральної нейрохірургії Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І.І. Мечнікова. Особисто провів понад 700 унікальних надскладних операцій, які врятували життя українських військових.



Ірина Гук – волонтерка, керівниця фонду Leleka Foundation. З 2014 року займається тактичною медициною, а саме постачанням критично важливих медичних засобів.



Фумінорі Цучико – японський волонтер. З початком повномасштабного вторгнення спеціально приїхав до України, щоб підтримати тих, хто був змушений жити у харківському метро, ховаючись від обстрілу. Власним коштом відкрив кафе, в якому організував щоденне безоплатне харчування.



Альбіна Дерюгіна – українська тренерка з художньої гімнастики, заслужена тренерка України. Організувала у Києві школу художньої гімнастики "Школа Дерюгіних", яка набула світової популярності. Її вихованці – олімпійські чемпіонки.



Андрій Цаплієнко – заслужений журналіст України, військовий кореспондент, ведучий та сценарист. З 2014 року активно знімає ексклюзивні матеріали про війну в Україні та відвагу українських воїнів.



Володимир Летенко – енергетик із Краматорська, інженер з експлуатації лінійної частини магістрального газопроводу. Через влучання ракети в газову трубу сталася пожежа на газопроводі, що веде до ГРС Вуглегірської ДРЕС. Володимир під обстрілом зупинив викид газу та врятував життя людей.



Тарас Петриненко – український музикант, співак, композитор, поет, артист України. Автор пісні "Україна", яка тривалий час допомагала національній консолідації українського суспільства.



Перша урочиста церемонія вручення нагороди президента "Національна легенда України" відбулася 22 серпня 2021 року напередодні 30-річчя незалежності України. З початком повномасштабного вторгнення росії відзнакою стали вшановувати тих, хто своєю працею рятує, захищає та забезпечує життя: військових, медиків, волонтерів, енергетиків та залізничників, які здійснювали евакуацію.