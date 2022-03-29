Зеленський скасував закон про кримінальну відповідальність за водіння в нетверезому вигляді

На сайті Верховної Ради з'явився законопроєкт, підписаний президентом Володимиром Зеленським. Згідно з ним в Україні скасовується кримінальна відповідальність за водіння в нетверезому вигляді. Закон набув чинності з 01 липня, однак глава держави скасував його дію.

Законопроєкт про кримінальну відповідальність прийняли ще восени 2018 року, і він повинен був набути чинності 1 січня 2020-го, але парламент відклав це на 6 місяців, до 1 липня. Тому з 1 липня він набув чинності, оскільки новий, який кримінальну відповідальність скасовує, глава держави тоді ще не підписав. Фактично тепер він буде скасований.

Кримінальна відповідальність стосується не тільки нетверезого водіння, але і допуску за кермо п'яного водія, відмови водія пройти медогляд на ступінь сп'яніння, вживання алкоголю водієм після ДТП, зупинки поліцією і до медогляду.

Напередодні, 1 липня, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що 60% всіх правопорушень тепер будуть проходити через інститут кримінальних проступків і слідство буде займати лише кілька місяців.

А начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе зазначив, що до прийняття закону один слідчий в своєму провадженні міг розглядати одночасно від 300 до 500 справ. Це призводило до того, що права громадян не завжди забезпечувалися і не було відшкодування заподіяної злочином шкоди.