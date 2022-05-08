Зеленський засудив знищення Національного музею Григорія Сковороди

У своєму зверненні 7 травня президент України Володимир Зеленський засудив варварський акт російських загарбників. Росія використала цілу ракету, щоб знищити музей Сковороди. Про прицільні обстріли культурних об'єктів "не кожен терорист додумається", заявив він у своєму відеозверненні.
При цьому Зеленський повідомив, що російські окупанти вже зруйнували або пошкодили майже 200 об'єктів культурної спадщини.
Президент нагадав, що філософ, поет, який жив у XVIII столітті Григорій Сковорода, навчав людей тому, що таке справжнє християнське ставлення до життя і як людині пізнати себе.
Музей Григорія Сковороди розташований у с. Сковородинівка. Це був маєток XVIII століття, в якому останніми роками свого життя працював і біля якого був похований Григорій Сковорода.
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