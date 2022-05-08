Зеленський засудив знищення Національного музею Григорія Сковороди

У своєму зверненні 7 травня президент України Володимир Зеленський засудив варварський акт російських загарбників. Росія використала цілу ракету, щоб знищити музей Сковороди. Про прицільні обстріли культурних об'єктів "не кожен терорист додумається", заявив він у своєму відеозверненні.

При цьому Зеленський повідомив, що російські окупанти вже зруйнували або пошкодили майже 200 об'єктів культурної спадщини.

"Схоже, що це страшна небезпека для сучасної Росії - і музеї, і християнське ставлення до життя, і пізнання людьми себе. Прицільні ракетні удари по музеях - це не кожен терорист здогадається. Але така армія бореться проти нас. Ось це вони хочуть принести і до інших європейських країн", - сказав Зеленський.

Президент нагадав, що філософ, поет, який жив у XVIII столітті Григорій Сковорода, навчав людей тому, що таке справжнє християнське ставлення до життя і як людині пізнати себе.

Що ж, схоже, що це страшна небезпека для сучасної Росії - і музеї, і християнське ставлення до життя, і пізнання людьми себе. Щодня цієї війни російська армія робить таке, що слів немає. Але кожного наступного дня вона робить щось таке, що відчуваєш це по-новому", - сказав президент.

Музей Григорія Сковороди розташований у с. Сковородинівка. Це був маєток XVIII століття, в якому останніми роками свого життя працював і біля якого був похований Григорій Сковорода.