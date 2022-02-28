Зеленський оголосив про звільнення з-під варти всіх ув'язнених українців із бойовим досвідом для захисту України

11:52 28 лютий Київ, Україна

Генеральна прокурорка Ірина Венедиктова повідомила, що Україна випускає бійців, які перебувають під вартою, точково – тих, хто захищатиме державу і не використовуватиме зброю проти свого населення.



У неділю в ефірі телеканалу "Україна 24", коментуючи інформацію про те, що багато бійців, засуджених за різні злочини, зараз відпущені з-під варти і поповнили лави тероборони, Венедиктова сказала: "Інформація правильна частково. Тому що ми точково випускаємо тих, хто здатний охороняти та захищати державу – не тих людей, які візьмуть зброю та підуть потім проти населення.



Вона додала: "Ми розуміємо, що і за справедливістю, і з юридичних наслідків у нас все буде правильно та законно, тож точково".



При цьому вона не називала прізвищ, наголосивши, що деякі з них фігурують у ЗМІ. "Не хочу називати і підрозділи, тому що вони мають різну репутацію", - сказала Венедиктова.