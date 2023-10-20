Зеленський обговорив безпеку та умови життя у Миколаєві

18:22 20 жовтня Київ, Україна

Президент України Володимир Зеленський прибув до Миколаєва, де обговорив питання безпеки та забезпечення життєдіяльності у регіоні.



Про це повідомила пресслужба глави держави у п'ятницю, 20 жовтня.



На зустрічі начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім представив інформацію про поточну обстановку в регіоні, тоді як мер Миколаєва Олександр Сенкевич доповів про стан міста та забезпечення його життєдіяльності.



Основна увага приділялася питанням відновлення водо- та газопостачання у деокупованих населених пунктах, а також водопостачання Миколаєва. Також обговорювалися підготовка до опалювального сезону та поточний стан у цих сферах.



Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ в Одесі Андрій Гнатов надав інформацію про безпеку в Чорному морі, включаючи загрози судноплавству, портовій інфраструктурі та роботі зернового коридору, а також про дії держави-агресора рф.



Лідери правоохоронних органів регіону також надали інформацію про оперативну та криміногенну обстановку в Миколаївській області та координацію дій правоохоронців у регіоні.