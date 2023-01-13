Зеленський звернувся до українців у Польщі

14:30 13 січня Київ, Україна

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українських біженців у Польщі. Президент закликав громадян України поважати польський народ та згодом повернутися.

Про це він сказав в інтерв'ю польському телеканалу TVP, відповідаючи на запитання, що хотів би передати українцям, які приїхали до Польщі після 24 лютого - нападу росії на Україну.
"Я хотів би попросити про дві речі. По-перше, щоб вони залишалися українцями, і важливо, щоб вони потім повернулися до України, тому що ми боремося за те, що належить їм, народу України", – відповів Зеленський.
За його словами, "немає сенсу воювати, якщо немає людей і нема за кого воювати, це важливо".
"По-друге, я хотів би попросити великої поваги до польського народу. Може бути по-різному, я розумію, може комусь не сподобатися, ти давно живеш в іншій країні, іноді довго живеш у когось вдома. Є свої звички, є місцеві звичаї. Ми гості. Я вважаю, що дуже важливо виявляти повагу до польського народу, щоб потім, коли ви повернетесь до України, поляки могли сказати: на жаль, українці поїхали, як нам добре жилося разом", – сказав президент України.
Скільки українців виїхали до Польщі
З початку повномасштабної війни росії проти України до Польщі виїхали трохи більше 8 млн українців. За листопад 2022 року, за даними польських прикордонників, повернулися – 6,2 мільйона.

12 січня 2023 року в мережі ОПОРА повідомили, що 76% українських біженців хочуть повернутися з Польщі додому.