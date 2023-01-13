Зеленський звернувся до українців у Польщі

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українських біженців у Польщі. Президент закликав громадян України поважати польський народ та згодом повернутися.
Про це він сказав в інтерв'ю польському телеканалу TVP, відповідаючи на запитання, що хотів би передати українцям, які приїхали до Польщі після 24 лютого - нападу росії на Україну.
Про це він сказав в інтерв'ю польському телеканалу TVP, відповідаючи на запитання, що хотів би передати українцям, які приїхали до Польщі після 24 лютого - нападу росії на Україну.
За його словами, "немає сенсу воювати, якщо немає людей і нема за кого воювати, це важливо".
Скільки українців виїхали до Польщі
З початку повномасштабної війни росії проти України до Польщі виїхали трохи більше 8 млн українців. За листопад 2022 року, за даними польських прикордонників, повернулися – 6,2 мільйона.
12 січня 2023 року в мережі ОПОРА повідомили, що 76% українських біженців хочуть повернутися з Польщі додому.
12 січня 2023 року в мережі ОПОРА повідомили, що 76% українських біженців хочуть повернутися з Польщі додому.
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