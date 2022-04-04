Зеленський звернувся до лауреатів та учасників премії Grammy

09:28 04 квітня Київ, Україна

Президент України Володимир Зеленський звернувся на церемонії нагородження переможців музичної премії Grammy, де закликав допомагати Україні будь-якими способами.



У зверненні Зеленський розповів зіркам світового шоу-бізнесу, що українські музиканти зараз змушені носити військову форму замість костюмів та співають перед пораненими у шпиталях.



«На нашій землі ми боремося з росією, яка приносить жахливу тишу зі своїми бомбами. Мертву тишу. Заповніть тишу своєю музикою. Розкажіть про наші історії. Розкажіть правду про війну у своїх соціальних мережах на телебаченні. Підтримайте нас як можете. Будь-чим, але не тишею», – сказав Зеленський.