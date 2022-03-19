Зеленський про російських полонених

06:53 18 березня Київ, Україна

Зеленський: "У полон взяті нові російські строковики. Серед них є ті, хто відмовляється повертатися до Росії. А є і багато тих, про кого в РФ навіть не згадують і не намагаються забрати. На кого додому вже прийшли "похоронки", хоча вони у нас у полоні та живі".

Нагадаємо, при РНБО створено спеціальний сайт "Окупант", де члени сімей військових армії Росії можуть відшукати імена своїх зниклих родичів, також успішно функціонує інтернет-ресурс із пошуку вбитих на українській землі російських загарбників. Він називається 200rf.com («Шукай своїх»), створений Міністерством внутрішніх справ України. Сайт оперативно оновлює інформацію про взятих у полон та загиблих російських військовослужбовців в Україні з початку вторгнення. Зокрема, публікуються фотографії та відео, отримані безпосередньо з поля бою.