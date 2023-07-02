Зеленський назвав ганебним рішення щодо підвищення тарифів на воду

09:52 02 липня Київ, Україна

Багато українців з розумінням поставилися до подорожчання електроенергії. Але оголошення про подорожчання води, що пролунало слідом, стало "легким шоком". Це непросте рішення ухвалила Нацкомісія, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ).

Однак президент Володимир Зеленський назвав ганебним це рішення про підвищення з 1 липня тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення.

"М'яко кажучи, ганебне рішення. Непрофесійне. Чи не узгоджене з урядом. Ми не можемо і не спокійно сприйматимемо такі рішення", - заявив Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Він додав, що дав доручення уряду Дениса Шмигаля подати рішення у відповідь. "І вони будуть", – пообіцяв президент.

Нагадаємо, у четвер НКРЕКУ ухвалила рішення підвищити тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення в середньому на 32% залежно від водоканалу.

Додамо, що з 1 червня Кабмін підвищив тарифи на електроенергію для населення – до 2,64 грн/кВт-год.