Зеленський назвав ганебним рішення щодо підвищення тарифів на воду

Багато українців з розумінням поставилися до подорожчання електроенергії. Але оголошення про подорожчання води, що пролунало слідом, стало "легким шоком". Це непросте рішення ухвалила Нацкомісія, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ).
Однак президент Володимир Зеленський назвав ганебним це рішення про підвищення з 1 липня тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення.
Він додав, що дав доручення уряду Дениса Шмигаля подати рішення у відповідь. "І вони будуть", – пообіцяв президент.
Нагадаємо, у четвер НКРЕКУ ухвалила рішення підвищити тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення в середньому на 32% залежно від водоканалу.
Додамо, що з 1 червня Кабмін підвищив тарифи на електроенергію для населення – до 2,64 грн/кВт-год.
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