Зеленський нагадав про річницю депортації кримських татар

Звернення президента в День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу
Сьогодні в чергову річницю депортації кримських татар Президент Володимир Зеленський звернувся до українців з промовою, де висловив надію, що незабаром українці і кримські татари зможуть повернутися в свої будинки, а Крим повернеться в Україну. Про це він пише на своїй сторінці в соцмережах.
"4-ій ранку ... Стук у двері ... 15 хвилин на збори ..." З таких слів починаються спогади всіх, хто пережив події 18 травня 1944 року, коли в будинок кожної кримськотатарської сім'ї постукала біда. 76 років тому почалася примусова депортація корінного народу з Кримського півострова. Сьогодні, в День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу, ми згадуємо про страшний злочин, наслідком якого стали тисячі людських життів і покалічених доль. Людей саджали в вагони і відправляли за тисячі кілометрів від рідної землі. Багато кримських татар повернулися з війни з медалями за взяття Берліна. І побачили порожні будинки. Багатьом навіть не сказали, куди відправили їх сім'ї і де їх шукати ", - зазначив Зеленський.
Він нагадав, що через 40 років вони отримали можливість повернутися додому, однак в 2014 році в результаті анексії Криму багато українців і кримських татар знову були змушені покинути свою землю.
"А ті, хто лишився, страждають від висновків, обшуків та утисків. Ми віримо, що обов'язково настане день, коли Крим повернеться в Україну. Кримські татари і українці повернуться до рідних домівок, зберуться за одним столом, щоб разом сказати: Bizim ve siziñ azatlığıñız içün! За вашу і нашу свободу! " - підкреслив президент.
Він додав, що дата 18 травня 1944 року нагадує про те, що "можна злочинно забрати у народу його землю, і неможливо відібрати у народу його дух і волю".
11 травня 1944 року голова СРСР Йосип Сталін підписав постанову про виселення всіх кримських татар з території Криму. Обгрунтування депортації було підготовлено в окремій доповідній записці наркому внутрішніх справ СРСР Лаврентія Берії. Велика частина кримських татар була виселена до Узбекистану. Повертатися до Криму вони почали після 1990 року.
У листопаді 2015 року Верховна Рада України визнала депортацію кримських татар геноцидом і встановила 18 травня Днем пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. У 2017 році Всесвітній конгрес кримських татар направив звернення урядам різних країн із закликом визнати депортацію геноцидом.
Росія анексувала Крим після незаконного референдуму 16 березня 2014 року. Приєднання півострова до РФ не визнається Україною і більшістю країн світу. В даний момент між материковою Україною і Кримом діє контрольно-пропускний режим, а Київ де-факто не контролює півострів.
Сьогодні в чергову річницю депортації кримських татар Президент Володимир Зеленський звернувся до українців з промовою, де висловив надію, що незабаром українці і кримські татари зможуть повернутися в свої будинки, а Крим повернеться в Україну. Про це він пише на своїй сторінці в соцмережах.
"4-ій ранку ... Стук у двері ... 15 хвилин на збори ..." З таких слів починаються спогади всіх, хто пережив події 18 травня 1944 року, коли в будинок кожної кримськотатарської сім'ї постукала біда. 76 років тому почалася примусова депортація корінного народу з Кримського півострова. Сьогодні, в День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу, ми згадуємо про страшний злочин, наслідком якого стали тисячі людських життів і покалічених доль. Людей саджали в вагони і відправляли за тисячі кілометрів від рідної землі. Багато кримських татар повернулися з війни з медалями за взяття Берліна. І побачили порожні будинки. Багатьом навіть не сказали, куди відправили їх сім'ї і де їх шукати ", - зазначив Зеленський.
Він нагадав, що через 40 років вони отримали можливість повернутися додому, однак в 2014 році в результаті анексії Криму багато українців і кримських татар знову були змушені покинути свою землю.
"А ті, хто лишився, страждають від висновків, обшуків та утисків. Ми віримо, що обов'язково настане день, коли Крим повернеться в Україну. Кримські татари і українці повернуться до рідних домівок, зберуться за одним столом, щоб разом сказати: Bizim ve siziñ azatlığıñız içün! За вашу і нашу свободу! " - підкреслив президент.
Він додав, що дата 18 травня 1944 року нагадує про те, що "можна злочинно забрати у народу його землю, і неможливо відібрати у народу його дух і волю".
11 травня 1944 року голова СРСР Йосип Сталін підписав постанову про виселення всіх кримських татар з території Криму. Обгрунтування депортації було підготовлено в окремій доповідній записці наркому внутрішніх справ СРСР Лаврентія Берії. Велика частина кримських татар була виселена до Узбекистану. Повертатися до Криму вони почали після 1990 року.
У листопаді 2015 року Верховна Рада України визнала депортацію кримських татар геноцидом і встановила 18 травня Днем пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. У 2017 році Всесвітній конгрес кримських татар направив звернення урядам різних країн із закликом визнати депортацію геноцидом.
Росія анексувала Крим після незаконного референдуму 16 березня 2014 року. Приєднання півострова до РФ не визнається Україною і більшістю країн світу. В даний момент між материковою Україною і Кримом діє контрольно-пропускний режим, а Київ де-факто не контролює півострів.
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