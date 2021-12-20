Зеленський на Донбасі: відвідування магазину приємно здивувало
18:16 06 серпень Київ, Україна
Під час свого візиту на Донбас Зеленський зайшов в перший-ліпший магазин
, з метою "підзарядитися" і був приємно здивований тим, як люди дотримуються карантинні установки.
Про це повідомляє його Telegram-канал Zelenskiy / Official у четвер, 6 серпня.
У магазині глава держави взяв каву та солодощі.
"Купив кави і солодощів в Бахмуті в Донецькій області. У поїздках потрібно зарядити. Особливо - посмішками наших щирих людей", - написав він.
Зеленський підкреслив, що заїхав в першу продуктову крамницю, яку побачив, але всі, хто люди там були в масках. Він зазначив їх дбайливе ставлення до себе та інших в умовах пандемії.
"Що я хочу особливо підкреслити. Це дуже важливо, на мій погляд. Зрозуміло, що я заїхав в першу продуктову крамницю, яку побачив. Без будь-якої попередньої підготовки. І знаєте що? Місцеві жителі тут ходять в масках - без попереджень і нагадувань. Практично все. Тому що все прекрасно розуміють і бережуть себе. Знімали їх тільки для того, щоб сфотографуватися ", - написав він.
Він висловив подяку українцям за відповідальність і високий рівень культурної обізнаності.
"Це свідчить про велику відповідальність і соціальній культурі Донецької області. Вдячний за це кожному українцю. І ще. Як тільки зникає "політичне підґрунтя" для спекуляцій, відразу все стає на свої місця. Тому я спокійний за наше дуже доросле і зріле суспільство ... ", - закінчив президент.
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