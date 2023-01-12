Зеленський та Залужний: українці назвали головних діячів 2022 року

18:18 12 січня Київ, Україна

Майже 60% українців вважають головним політиком 2022 року президента Володимира Зеленського, після нього з великим відставанням йде головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний, якого назвали 10% респондентів.



Про це свідчать дані опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова.

"Відповідаючи на запитання "Якого українського політичного діяча Ви б назвали політиком 2022 року?", 59% опитаних назвали Володимира Зеленського", — йдеться у повідомленні.

Як зазначають соціологи, після обрання на пост президента у 2019 році Зеленський щороку очолював рейтинги в номінації "Політик року": 2019-го його назвали в такій ролі 46% опитаних громадян України, 2020-го — 15%, 2021-го – 17%.



На другому місці за частотою називання (10%) опинився головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний. По 2% респондентів назвали радника Офісу Президента Олексія Арестовича, п'ятого президента Петра Порошенка та міністра закордонних справ Дмитра Кулебу. Ще по 1% українців згадали радника керівника ОПУ Михайла Подоляка та волонтера та телеведучого Сергія Притулу.



При цьому політиком 2022 року Зеленського назвали більшість опитаних у всіх регіонах: 66,5% на півдні, 61% — у центральному регіоні, 57% — на заході та 55% — на сході України.



Найчастіше його називають жінки (62%), ніж чоловіки (55%). Представники молодшого віку частіше, ніж люди середнього та старшого віку: 68% серед тих, кому менше 30 років, 63% — серед тих, кому від 30 до 39 років, і від 54% до 56% у середніх та старших вікових категоріях», - зазначили соціологи.



Крім того, серед тих, хто вдома розмовляє переважно українською мовою, Володимира Зеленського політиком року назвали 60%, серед тих, хто надає перевагу російській — 55%.