Зеленський та перша леді відвідали "Книжковий Арсенал-2023"

Президент Володимир Зеленський та перша леді України Олена Зеленська відвідали відкриття "Книжкового Арсеналу-2023" у Києві.
Зеленський, зокрема, вибрав для себе книги "Теорії змов" Максима Яковлєва та "Telegraf. Креатив у війні". Одна з координаторів секції про російсько-українську війну Ганна Скоріна сказала, що остання книга поки що у фаворитах із продажу в цій секції через вибір Зеленського.
Олена Зеленська обрала "Як засипати та прокидатися із задоволенням". Також Зеленські взяли нову книгу Олександра Міхеда "Позивний для Іова. Хроніка вторгнення", розповіла консультант на фестивалі.
Зеленський та "Книжкові Арсенали"
Володимир Зеленський не вперше відвідує "Книжковий Арсенал" за час свого президентства. Так, він був на книжковому фестивалі 2019 року — за кілька днів після інавгурації. Тоді кореспондентка Громадської культури запитала, яку книгу Зеленський порекомендує прочитати кожному українцю. Він відповів: Конституцію та "Кобзар" Тараса Шевченка.
2021 року рекомендації Зеленського змінилися. Він радив прочитати "Черчілль та Орвелл. Битва за свободу" та "Імперія повинна померти".
Зеленський, зокрема, вибрав для себе книги "Теорії змов" Максима Яковлєва та "Telegraf. Креатив у війні". Одна з координаторів секції про російсько-українську війну Ганна Скоріна сказала, що остання книга поки що у фаворитах із продажу в цій секції через вибір Зеленського.
Олена Зеленська обрала "Як засипати та прокидатися із задоволенням". Також Зеленські взяли нову книгу Олександра Міхеда "Позивний для Іова. Хроніка вторгнення", розповіла консультант на фестивалі.
Зеленський та "Книжкові Арсенали"
Володимир Зеленський не вперше відвідує "Книжковий Арсенал" за час свого президентства. Так, він був на книжковому фестивалі 2019 року — за кілька днів після інавгурації. Тоді кореспондентка Громадської культури запитала, яку книгу Зеленський порекомендує прочитати кожному українцю. Він відповів: Конституцію та "Кобзар" Тараса Шевченка.
2021 року рекомендації Зеленського змінилися. Він радив прочитати "Черчілль та Орвелл. Битва за свободу" та "Імперія повинна померти".
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