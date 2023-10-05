Зеленський та Пашинян вперше зустрілися на саміті ЄПС

Президент України Володимир Зеленський уперше зустрівся з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном 5 жовтня на полях саміту Європейської політичної спільноти.
Про це інформує Зеленський у своєму Telegram-акаунті.
У ході їхньої першої зустрічі обговорювалася ситуація з безпекою на Південному Кавказі. Зеленський наголосив на інтересі України до стабільності в регіоні та розвитку дружніх відносин з країнами Південного Кавказу.
Також сторони обговорили можливості зміцнення двосторонньої співпраці між Україною та Вірменією, а також потенційні міжрегіональні економічні проєкти.
Про це інформує Зеленський у своєму Telegram-акаунті.
У ході їхньої першої зустрічі обговорювалася ситуація з безпекою на Південному Кавказі. Зеленський наголосив на інтересі України до стабільності в регіоні та розвитку дружніх відносин з країнами Південного Кавказу.
Також сторони обговорили можливості зміцнення двосторонньої співпраці між Україною та Вірменією, а також потенційні міжрегіональні економічні проєкти.
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