Зеленський та Макрон обговорили важливі питання на саміті у Гранаді

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із президентом Франції Еммануелем Макроном на саміті Європейського політичного співтовариства в іспанській Гранаді.
Про це повідомила пресслужба глави української держави.
На зустрічі було обговорено низку важливих питань. Зеленський інформував Макрона про ситуацію на фронті та потреби Збройних сил України (ЗСУ). Також наголошувалося на аспектах взаємодії у сфері оборони та розширенні можливостей української системи протиповітряної оборони (ППО).
Під час зустрічі обговорювалися заходи щодо покращення обстановки у Чорноморському регіоні, а також питання забезпечення безпеки Одеської області та портової інфраструктури.
Після завершення переговорів Володимир Зеленський висловив подяку Еммануелю Макрону за підтвердження раніше досягнутих угод і висловив сподівання на успішну реалізацію цих домовленостей.
Про це повідомила пресслужба глави української держави.
На зустрічі було обговорено низку важливих питань. Зеленський інформував Макрона про ситуацію на фронті та потреби Збройних сил України (ЗСУ). Також наголошувалося на аспектах взаємодії у сфері оборони та розширенні можливостей української системи протиповітряної оборони (ППО).
Під час зустрічі обговорювалися заходи щодо покращення обстановки у Чорноморському регіоні, а також питання забезпечення безпеки Одеської області та портової інфраструктури.
Після завершення переговорів Володимир Зеленський висловив подяку Еммануелю Макрону за підтвердження раніше досягнутих угод і висловив сподівання на успішну реалізацію цих домовленостей.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі