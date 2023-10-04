Зеленський та Алієв обговорили гуманітарну допомогу та суверенітет України

19:07 04 жовтня Київ, Україна

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.



Про це Зеленський повідомив у своєму каналі в Telegram у середу, 4 жовтня.



Зеленський висловив свою подяку Алієву за значну гуманітарну допомогу, яку Азербайджан надає Україні, особливо в енергетичному секторі, у зв'язку з зимою, що настає.

"Ми підтвердили наше взаємне прагнення принципів суверенітету та територіальної цілісності держав", - додав президент.

Під час розмови лідери обговорили також питання регіональної безпеки, актуальні виклики та перспективи подальшої співпраці.