Зеленський хоче закласти 1500 парків в Україні

Володимир Зеленський заявив про те, що Україна може стати зеленою країною. Озеленення - частина державної програми, яку презентував глава держави на засіданні палати регіонів Конгресу місцевих і регіональних влад в Дніпрі. Імовірно, в країні може з'явитися понад 1500 парків.

Він зазначив, що мова йде про спільну мету - відкриття по одному парку в кожній об'єднаній територіальній громаді. Глава держави нагадав, що днями підписав указ про створення екопроєкту Зелена країна, що передбачає збільшення площі лісів в Україні. Зеленський зазначив, що захист навколишнього середовища може стати першим ділом, яке об'єднає всіх.

Раніше повідомлялося, що в Україні стартує екопроєкт «Зелена країна», який передбачає протягом найближчого десятиліття збільшення на один мільйон гектарів площі лісів.

Міністерство екології має намір ввести в країні новий екологічний податок, який направлять на фінансування кліматичної нейтральності України.