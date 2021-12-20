«Запали свічку»: в Україні проведуть акцію у День пам'яті жертв Голодомору

День пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні 2021 року відбудеться у суботу, 27 листопада. Цьому передували трагічні сторінки історії України. За традицією, у День пам'яті у вікні запалюють свічку, щоб вшанувати пам'ять померлих від геноциду.
Щороку в Україні проводять загальнонаціональні заходи, в яких інформують людей про те, що Голодомор в Україні 1932-1933 років був спровокований радянською владою як геноцид проти українського народу.
Цього року багато закордонних діаспор приєдналися до вшанування Дня пам'яті жертв Голодомору — це Вашингтон, Торонто, Берлін, Лондон та багато інших.
До 88-х роковин Голодомору велику увагу приділили дітям, як найслабшим і беззахисним, чия смертність у роки голоду набагато перевищувала дорослу категорію людей.
Тому організатори національного Дня пам'яті склали заходи, які охопили різні аспекти:
18 листопада – публічна дискусія про демографічні втрати України внаслідок Голодомору.
22 листопада – презентація безкоштовного навчального посібника для вчителів «Голодомор 1932-1933 років – геноцид української нації» у Залі пам'яті Національного музею Голодомору-геноциду.
23 листопада – круглий стіл: «Як говорити з дітьми про Голодомор».
25 листопада - V Міжнародна науково-практична конференція «Інтердисциплінарні підходи у дослідженні Голодомору-геноциду» в онлайн-режимі.
22 листопада – презентація безкоштовного навчального посібника для вчителів «Голодомор 1932-1933 років – геноцид української нації» у Залі пам'яті Національного музею Голодомору-геноциду.
23 листопада – круглий стіл: «Як говорити з дітьми про Голодомор».
25 листопада - V Міжнародна науково-практична конференція «Інтердисциплінарні підходи у дослідженні Голодомору-геноциду» в онлайн-режимі.
Також Національний музей Голодомору-геноциду ініціював акцію зі збирання матеріалів, що свідчать про часи Голодомору. Директорка інституту дослідження Голодомору Світлана Маркова поділилася планами: "Ми хочемо сконцентрувати спогади в єдиному місці".
"Запали свічку" - 27 листопада о 16:00 запалили свічку пам'яті у своєму вікні!
Традицію вшановувати жертв Голодомору запаленою у вікні свічкою розпочав американський історик Джеймс Мейс, який у 1986–1987 роках очолював Комісію конгресу США зі збору свідчень очевидців голоду. Слова історика зараз можна прочитати на стіні Залу пам'яті музею: «Україна належить до тих країн, які у своєму підтоталітарному минулому пережили одну з найбільших трагедій історії цивілізації — геноцид».
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