«Запали свічку»: в Україні проведуть акцію у День пам'яті жертв Голодомору

День пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні 2021 року відбудеться у суботу, 27 листопада. Цьому передували трагічні сторінки історії України. За традицією, у День пам'яті у вікні запалюють свічку, щоб вшанувати пам'ять померлих від геноциду.

Щороку в Україні проводять загальнонаціональні заходи, в яких інформують людей про те, що Голодомор в Україні 1932-1933 років був спровокований радянською владою як геноцид проти українського народу.