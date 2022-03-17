ЗАЗ проводить сертифікацію нового автобуса ЗАЗ А10 на відповідність вимогам Євро-6

15:45 20 жовтня Київ, Україна





Виробництво 10-метрового низькопідлогового А10, що повністю відповідає європейським екологічним стандартам, буде запущено найближчим часом, відзначили на підприємстві.



За словами керівництва компанії, це пов'язано з планами щодо розширення присутності продукції заводу на закордонних ринках, в тому числі в країнах ЄС. Запорізький автомобілебудівний завод проводить сертифікацію на відповідність вимогам Євро-6 нової модифікації автобуса ЗАЗ А10, повідомила 19 жовтня пресслужба корпорації "УкрАВТО" Виробництво 10-метрового низькопідлогового А10, що повністю відповідає європейським екологічним стандартам, буде запущено найближчим часом, відзначили на підприємстві.За словами керівництва компанії, це пов'язано з планами щодо розширення присутності продукції заводу на закордонних ринках, в тому числі в країнах ЄС.

"Крім техніки нового екологічного стандарту, протягом найближчого місяця ми починаємо виробництво автобуса ЗАЗ А09, який призначений для обслуговування приміських маршрутів в Україні. Автобус буде відповідати екологічному стандарту Євро-5 і комплектуватиметься двигуном і трансмісією Mercedes-Benz. Крім цього, ми ведемо роботу над розширенням асортименту автобусів малого класу, і в цьому місяці чекаємо на отримання сертифіката на модель ЗАЗ А08 "місто", - розповів глава правління ЗАЗ Микола Євдокименко.

У компанії відзначили, що в цьому році на заводі було налагоджено виробництво автобусів малого класу ЗАЗ А08 "передмістя" для експлуатації на приміських маршрутах і ЗАЗ А08 "шкільний" для перевезення дітей.



Запорізький автомобілебудівний завод - найбільший виробник автомобілів в Україні, за 20 років випустив понад 1 млн одиниць автомобільної техніки, має досвід виробництва легкої комерційної техніки і вантажних автомобілів, виробляє автобуси малого і середнього класу. У 2020 році на підприємстві була впроваджена система стандартизації якості Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance - Alliance Production Way.



