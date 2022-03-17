ЗАЗ проводить сертифікацію нового автобуса ЗАЗ А10 на відповідність вимогам Євро-6

Запорізький автомобілебудівний завод проводить сертифікацію на відповідність вимогам Євро-6 нової модифікації автобуса ЗАЗ А10, повідомила 19 жовтня пресслужба корпорації "УкрАВТО".
Виробництво 10-метрового низькопідлогового А10, що повністю відповідає європейським екологічним стандартам, буде запущено найближчим часом, відзначили на підприємстві.
За словами керівництва компанії, це пов'язано з планами щодо розширення присутності продукції заводу на закордонних ринках, в тому числі в країнах ЄС.
Виробництво 10-метрового низькопідлогового А10, що повністю відповідає європейським екологічним стандартам, буде запущено найближчим часом, відзначили на підприємстві.
За словами керівництва компанії, це пов'язано з планами щодо розширення присутності продукції заводу на закордонних ринках, в тому числі в країнах ЄС.
У компанії відзначили, що в цьому році на заводі було налагоджено виробництво автобусів малого класу ЗАЗ А08 "передмістя" для експлуатації на приміських маршрутах і ЗАЗ А08 "шкільний" для перевезення дітей.
Запорізький автомобілебудівний завод - найбільший виробник автомобілів в Україні, за 20 років випустив понад 1 млн одиниць автомобільної техніки, має досвід виробництва легкої комерційної техніки і вантажних автомобілів, виробляє автобуси малого і середнього класу. У 2020 році на підприємстві була впроваджена система стандартизації якості Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance - Alliance Production Way.
Запорізький автомобілебудівний завод - найбільший виробник автомобілів в Україні, за 20 років випустив понад 1 млн одиниць автомобільної техніки, має досвід виробництва легкої комерційної техніки і вантажних автомобілів, виробляє автобуси малого і середнього класу. У 2020 році на підприємстві була впроваджена система стандартизації якості Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance - Alliance Production Way.
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