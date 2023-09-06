Заяви на реєстрацію шлюбу у "Дії" подали понад 10 тисяч пар
17:19 18 серпня Київ, Україна
Понад 10 тисяч українських пар подали заяву про державну реєстрацію шлюбу у додатку "Дія", повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
"Раніше похід до ДРАЦС та оформлення заяви про реєстрацію шлюбу були довгими та неромантичними. Нині все змінилося. У цьому переконалися понад 10 тисяч українців", - йдеться у повідомленні Федорова.
Чиновник підкреслив, що зараз Україна відійшла від застарілих паперових процедур і все переведено в онлайн.
"Люди мають витрачати час на важливі справи, а не нудні речі. Якщо кохання не чекає, то і ви не повинні. Все швидко, зручно та просто”, - зауважив Михайло Федоров.
Він також нагадав, що для того, щоб подати заяву про реєстрацію шлюбу, потрібно 15 хвилин вільного часу та інтернет.
"Зайшли у зручний час у "Дію", заповнили форму. І все. Вам надійде на електронну пошту відповідь та деталі церемонії. Головне - не забути з'явитися з коханою людиною до ДРАЦСу в обрану дату", - написав Федоров.
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