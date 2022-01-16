Завтра у Львові стартує конкурс льодових скульптур

18:31 13 січень Київ, Україна





Справжні витвори мистецтва з льоду на тему «Свято у Львові» створюватимуть п'ять українських креативних скульпторів – Сергій Жолудь, Денис Шиманський, Володимир Сьомков, Юрій Царенко та Тарас Попович. Художники у своїх творах повинні дотримуватись симетрії, правильності пропорцій, чистоти обробки льоду, а також докладно відобразити ескіз. 14 та 15 січня у Львові на площі перед оперним театром відбудеться IX конкурс льодових скульптур, повідомляє Львівська міськрада.Справжні витвори мистецтва з льоду на тему «Свято у Львові» створюватимуть п'ять українських креативних скульпторів – Сергій Жолудь, Денис Шиманський, Володимир Сьомков, Юрій Царенко та Тарас Попович. Художники у своїх творах повинні дотримуватись симетрії, правильності пропорцій, чистоти обробки льоду, а також докладно відобразити ескіз.

Оцінюватиме старання учасників та визначатиме переможця відома родина художників – Дар'я Альошкіна та Гордій Старух.



Ім'я переможця буде оголошено 15 січня о 17.00. Львів'ян та гостей міста запрошують на цю подію.