Завтра в столиці буде обмежено рух транспорту. Список вулиць

У зв'язку зі святкуванням 1033-ої річниці з дня Хрещення Київської Русі в столиці буде перекрито рух по декількох вулицях.
Про це повідомляє телеграм-канал Х * ий Київ.
Відзначається, що з 6:00 перекриють:
Відзначається, що з 6:00 перекриють:
- Хрещатик (від вул. Богдана Хмельницького до Європейської площі)
- Михайлівську (від вул. Хрещатик до вул. Велика Житомирська)
- Велику Житомирську (від вул. Володимирська до Володимирського проїзду)
- Трьохсвятительську (від Михайлівської до Європейської площі)
- Володимирський узвіз (від Європейської до Поштової площі)
- Михайла Грушевського (від вул. Садової до Європейської площі)
- Паркову дорогу (від вул. Михайла Грушевського до алеї Герої Крут).
З 14:00 будуть перекриті вулиці:
- Михайла Грушевського (від вул. Садової до вул. Московської)
- Івана Мазепи (від вул. Московської до площі Слави)
- Лаврська (від площі Слави до вул. Цитадельної)
- алея Героїв Крут (від площі Слави до Дніпровського узвозу)
- Дніпровський спуск (від алеї Героїв Крут до Набережного шосе).
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