Завтра в столиці буде обмежено рух транспорту. Список вулиць

12:58 26 липня Київ, Україна

У зв'язку зі святкуванням 1033-ої річниці з дня Хрещення Київської Русі в столиці буде перекрито рух по декількох вулицях.
 
Про це повідомляє телеграм-канал Х * ий Київ.

Відзначається, що з 6:00 перекриють:
  • Хрещатик (від вул. Богдана Хмельницького до Європейської площі)
  • Михайлівську (від вул. Хрещатик до вул. Велика Житомирська)
  • Велику Житомирську (від вул. Володимирська до Володимирського проїзду)
  • Трьохсвятительську (від Михайлівської до Європейської площі)
  • Володимирський узвіз (від Європейської до Поштової площі)
  • Михайла Грушевського (від вул. Садової до Європейської площі)
  • Паркову дорогу (від вул. Михайла Грушевського до алеї Герої Крут).
З 14:00 будуть перекриті вулиці:
  • Михайла Грушевського (від вул. Садової до вул. Московської)
  • Івана Мазепи (від вул. Московської до площі Слави)
  • Лаврська (від площі Слави до вул. Цитадельної)
  • алея Героїв Крут (від площі Слави до Дніпровського узвозу)
  • Дніпровський спуск (від алеї Героїв Крут до Набережного шосе).