Завтра в столиці буде обмежено рух транспорту. Список вулиць

12:58 26 липня Київ, Україна

У зв'язку зі святкуванням 1033-ої річниці з дня Хрещення Київської Русі в столиці буде перекрито рух по декількох вулицях.

Про це повідомляє телеграм-канал Х * ий Київ.



Відзначається, що з 6:00 перекриють:

Хрещатик (від вул. Богдана Хмельницького до Європейської площі)

Михайлівську (від вул. Хрещатик до вул. Велика Житомирська)

Велику Житомирську (від вул. Володимирська до Володимирського проїзду)

Трьохсвятительську (від Михайлівської до Європейської площі)

Володимирський узвіз (від Європейської до Поштової площі)

Михайла Грушевського (від вул. Садової до Європейської площі)

Паркову дорогу (від вул. Михайла Грушевського до алеї Герої Крут).

З 14:00 будуть перекриті вулиці: