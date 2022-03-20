Завтра в рамках Всеукраїнського форуму Зеленський представить програму «Здорова Україна»

17:26 21 червня Київ, Україна

22 червня стартує Всеукраїнський Форум Україна-30, в рамках якого президент Володимир Зеленський презентує загальнонаціональну програму «Здорова Україна».

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

"Президент Володимир Зеленський у вівторок приєднається до роботи Всеукраїнського форуму "Україна 30. Здорова Україна", який буде проходити в Києві 22-24 червня. У перший день заходу, який буде присвячений темі "Активна Україна", глава держави представить загальнонаціональну програму "Здорова Україна", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що учасники форуму, серед яких - представники Офісу Президента, Кабінету Міністрів, Верховної Ради, міжнародних, спортивних та громадських організацій, а також зірки спорту обговорять популяризацію здорового способу життя, розвиток спортивної інфраструктури в громадах, доступність спорту для всіх верств населення, забезпечення інклюзії та безбар'єрності в спорті.



У другий день заходу, темою якого буде "Свідома Україна", відбудеться презентація нового шкільного меню. Перша леді Олена Зеленська розповість про кампанію з популяризації культури здорового харчування, яка є основою програми "Нова українська школа - простір здоров'я".



Тема третього дня форуму - "життєлюбна Україна". Учасники заходу висловили своє бачення того, як подовжити та покращити якість життя українців, а також обговорять необхідність профілактики захворювань, методи боротьби зі стресом і екологічні фактори, що впливають на здоров'я нації.