Завтра в Полтаві пройде сімейний фестиваль «Тато FEST 2021»

16:48 15 червня Київ, Україна

Жителів Полтави і гостей міста запрошують 16 червня на сімейний фестиваль «Тато FEST 2021». Гостей заходу чекають різноманітні майстер-класи, заняття з йоги та багато інших розваг.

Про це повідомляє на своїй Фейсбук-сторінці «Обласний молодіжний центр. Полтава».

"Тато FEST 2021" - це спільне корисне дозвілля батьків і дітей. Але організатори заходу чекають абсолютно всіх, тому що впевнені - відповідальний тато, відповідальна мама - щаслива дитина, а значить, гармонія в сім'ї.

"Учасники зможуть пограти з казковими аніматорами та побачити цей світ через райдужні бульбашки, відчути себе справжнім бійцем тхеквондо, навчитися надавати своїм дітям необхідну домедичну допомогу та тут же мати можливість поставити питання дитячим лікарям, познайомитися з основами самозахисту і розуміти, як діяти в критичних ситуаціях, спробувати корисну та одночасно смачну їжу від крафтових виробників, створити власними руками красу на майстер-класі з образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва і тут же прорелаксувати на занятті з парної йоги", - повідомили організатори заходу.

А ще буде можливість пограти в безпрограшну лотерею.

Захід відбудеться 16 червня в Корпусному парку, з 10:00 до 14:00