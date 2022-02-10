Завтра Україна відзначає День вишиванки-2021

19:03 19 травень Київ, Україна

Щорічно в третій четвер травня, починаючи з 2006 року, в Україні відзначають День вишиванки, в цьому році свято випало на 20 травня.

День вишиванки - свято, покликане зберегти і популяризувати споконвічні традиції створення і носіння етнічного вишитого українського одягу. В цей день всі охочі, як в Україні, так і за кордоном надягають на себе вишиванки і приходять в них на роботу або навчання.

Історія свята. Автор ідеї свята День вишиванки - письменниця і журналістка Леся Воронюк, яка в 2006 році, бувши студенткою факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, запропонувала колегам по навчанню в один день прийти до вишу у вишиванках. А поштовхом до реалізації ідеї і святкування стала вишиванка одного зі студентів-одногрупників, яку він регулярно надягав на пари, як і багато інших студентів. Леся запропонувала одногрупникам і студентам вибрати один день і всім разом надіти вишиванки. Спочатку вишиванки одягли кілька десятків студентів і кілька викладачів факультету. Їх підтримали колеги з інших вишів, а також бібліотеки, школи, дитячі садки. Протягом наступних років акція вийшла на всеукраїнський, а потім і на міжнародний рівень. День вишиванки підтримала українська діаспора по всьому світу.

Основна мета свята - збереження українських національних цінностей і їхня популяризація серед молоді і населення в цілому. Свято запрошує кожного українця до вчинення простого вчинку - надіти вишиванку і в ній піти на роботу або на навчання, підкресливши свою причетність до української культурної традиції.



У цей день з ініціативи студентів, школярів, громадських і культурних діячів проводяться концерти, марші вишиванок, конкурси, вечірки, ярмарки.



Уже традиційно в День національного одягу організовують цікаві конкурси в мережі, наприклад, "Краща вишиванка" або "Краще фото в вишиванці". Фото в вишиванках викладають в мережу не тільки жителі України, а також і українці за кордоном.