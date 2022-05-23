Завтра пройде онлайн-батл з приготування борщу між міністрами

19:54 21 грудня Киев, Украина

У Мінкультури повідомили, що завтра, 22 грудня, о 17:30 пройде онлайн-змагання з приготування всіма улюбленої української страви.

"Поки ви тільки налаштовуєтесь на марафон - Культура і традиція приготування українського борщу , ми вже розпалюємо плити. І завтра рівно о 17:30 запрошуємо всіх на онлайн-батл з приготування кращої страви евер між міністром захисту навколишнього середовища і природних ресурсів України Романом Абрамовським, міністром культури і інформаційної політики Олександром Ткаченком, віцепрем'єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою і міністром юстиції Денисом Малюською", - йдеться в повідомленні.

Рецептуру для учасників, розподіл на команди і переможне перше місце визначить шеф-кухар Євген Клопотенко.