Завтра МВС переходить на посилений варіант несення служби

Для забезпечення безпеки громадян України та іноземних туристів, з 22 серпня всі підрозділи МВС переходячи на посилений режим роботи.
Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.
Так, за словами першого заступника міністра, 23 і 24 серпня планується проведення відразу декількох масових заходів, зокрема маршів, тому "з 22 серпня особовий склад Міністерства внутрішніх справ переводиться на посилений варіант несення служби", повідомили в прес-службі.
У свою чергу голова Національної поліції України Ігор Клименко зазначив, що під час масових заходів будуть працювати поліцейські намети, де учасники акцій зможуть взяти воду і отримати необхідну допомогу.
Керівник поліції Києва Андрій Крищенко зазначив, що особовий склад столичної поліції готовий до виконання завдань із забезпечення правопорядку.
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