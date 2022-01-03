Завтра МВС переходить на посилений варіант несення служби

21:36 21 серпень Київ, Україна

Для забезпечення безпеки громадян України та іноземних туристів, з 22 серпня всі підрозділи МВС переходячи на посилений режим роботи.

Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

Так, за словами першого заступника міністра, 23 і 24 серпня планується проведення відразу декількох масових заходів, зокрема маршів, тому "з 22 серпня особовий склад Міністерства внутрішніх справ переводиться на посилений варіант несення служби", повідомили в прес-службі.

"Починають функціонувати ситуаційні центри. Ми готуємося до забезпечення громадської безпеки та залучаємо до безпекових заходів 4,5 тисячі правоохоронців Національної поліції, Національної гвардії, Державної служби з надзвичайних ситуацій. Наша позиція - максимальна толерантність і діалог. У той же час - негайне реагування та рішучість при порушенні правопорядку і виникненні різних провокацій ", - заявив Яровий.

У свою чергу голова Національної поліції України Ігор Клименко зазначив, що під час масових заходів будуть працювати поліцейські намети, де учасники акцій зможуть взяти воду і отримати необхідну допомогу.



Керівник поліції Києва Андрій Крищенко зазначив, що особовий склад столичної поліції готовий до виконання завдань із забезпечення правопорядку.