Завершено перший етап реформи шкільного харчування

20:19 07 квітень Київ, Україна

Затверджено норми і порядок організації харчування в школах і дитячих садках, що є першим етапом реформи, незабаром буде представлене оновлене меню для шкіл.



Про це заявила перша леді Олена Зеленська в середу, 7 квітня.

"Останній і найважливіший документ, Норми і Порядок організації харчування в навчальних закладах і дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, 24 березня був затверджений постановою Кабінету Міністрів України, а вчора - офіційно опублікований", - написала Зеленська в Facebook.

Всі школи з 1 вересня 2021 зобов'язані:

Зменшити кількість цукру в 2-2,5 раза - до 7,5 г на один прийом їжі;

Збільшити кількість фруктів до 100 г на один прийом їжі;

Зменшити кількість хліба на один прийом їжі з 60-80 г до 30-50 г;

Збільшити кількість м'яса так, щоб протягом п'ятиденного робочого тижня при одноразовому харчуванні забезпечити дві порції м'яса по 70 г, 100 г або 120 г кожна, в залежності від віку дітей;

Збільшити кількість молочних продуктів при формуванні меню.

Зеленська нагадала, що раніше кількість молока і кисломолочних продуктів на тиждень становила 100 мл, також було передбачено 100 г сиру і 30 г сметани.



Крім того, нові норми передбачають наявність однієї порції молока або молочних продуктів щодня, а саме: 200 мл молока або 125 мл йогурту або кефіру, або 125 г сиру, або 75 г сиру м'якого, або 15 г сиру твердого, або 25 г сметани на вибір.