Заслужений журналіст України помер в Миколаєві

Від важкого онкологічного захворювання 22 травня помер Заслужений журналіст України Олександр Топчій. Журналісту було 70 років, він проживав в Миколаєві. Про смерть відомого журналіста в соціальних мережах повідомив його син.

Олександр Топчій був одним із старійшин журналістського цеху в Миколаєві, тривалий час був одним з керівників обласної телерадіокомпанії, вів низку авторських програм на обласному телебаченні. Автор кількох книг. Був удостоєний багатьох державних нагород.

Діяльність Олександра Топчія відзначали Почесними грамотами Кабінету Міністрів та Верховної Ради України, званням «Городянин року», орденами Святого Володимира II ступеня та Святого Миколая III ступеня, почесним знаком «За заслуги в розвитку інформаційної сфери України». Він неодноразово ставав лауреатом міжнародних та всеукраїнських телефорумів і телефестивалів, пропрацював на ОДТРК більше 40 років.

Також Олександр Топчій був автором книги нарисів, оповідань, повістей, мініатюр, створював теленариси про Кінбурнську косу, острів Березань, Ольвію, жіночий Свято-Михайлівський монастир, миколаївські підземелля. Крім того, журналіст вів авторську телепрограму «Відкрита скриня», гостями якої були музиканти, гумористи та інші відомі люди.

Прощання з покійним відбудеться у понеділок, 24 травня, в Кафедральному соборі Різдва Пресвятої Богородиці на вул. Лягіна. Початок прощання - о 12.00.