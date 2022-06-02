Захисники Запоріжжя отримали чергову партію амуніції від Метінвесту

17:22 02 червня Київ, Україна

Метінвест передав чергову партію амуніції запорізьким захисникам.

Цього разу до міста привезли 1000 бронежилетів та 700 касок.

"За останній тиждень підрозділам Нацгвардії ми передали понад 1 тисячу бронежилетів та приблизно 700 касок. Ця амуніція захищатиме наших військових на передовій", – зазначив директор із закупівель Запоріжсталі Євген Авджі.

Минулого тижня Метінвест передав Нацгвардії із Запорізької області 500 комплектів захисного спорядження.



Раніше після початку війни з росією Метінвест запустив виробництво спеціальних сталевих пластин для бронежилетів з високим рівнем захисту. Військовим буде виділено безкоштовно 900 тонн сталі, якої вистачить на виробництво близько 80 тисяч бронежилетів. Також придбано 10000 бронежилетів, понад 8000 касок, близько 25000 медичних джгутів, турнікетів та аптечок, а також 1100 тепловізорів.